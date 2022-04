Prefeitura de Guamaré investe em formação para empreendedores em parceria com o SEBRAE

A prefeitura de Guamaré, por meio da secretaria municipal da Indústria e do Comércio, em parceria com o SEBRAE/RN iniciam nesta terça-feira (26) uma série de palestras com foco no empreendedorismo.

Os temas foram escolhidos estrategicamente para potencializar as vendas e a lucratividade para pequenos negócios. São eles: Desvendando o Marketing Estratégico, e Descobrindo o lucro do seu negócio.

Os cursos são gratuitos e acontecerão hoje (26) e amanhã (27) às 19h em Guamaré, no Centro Tecnológico de Guamaré (CTG) e em Baixa do Meio, no Centro de Inclusão Digital (CID). Inscreva-se nos lins abaixo e participe.

Dia 26/04/2022, às 19h – Centro de Tecnológico de Guamaré

OFICINA: DESVENDANDO O MARKETING ESTRATÉGICO

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3xMkGTU

OFICINA: DESCOBRINDO O LUCRO DO SEU NEGÓCIO

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3k149mK

Dia 26/04/2022, às 19h – Centro de Inclusão Digital de Baixa do Meio (CID)

OFICINA: DESVENDANDO O MARKETING

Inscrições: https://bit.ly/3xMkGTU

OFICINA: DESCOBRINDO O LUCRO DO SEU NEGÓCIO

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3MfJMOS

Dia 27/04/2022 (terça-feira) – 19h – Centro de Tecnológico de Guamaré

OFICINA: DESVENDANDO O MARKETING

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3xMkGTU

OFICINA: DESCOBRINDO O LUCRO DO SEU NEGÓCIO

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3k149mK

Dia 27/04/2022 (terça-feira) – 19h – Centro de Inclusão Digital de Baixa do Meio (CID)

OFICINA: DESVENDANDO O MARKETING

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3LcNjxd

OFICINA: DESCOBRINDO O LUCRO DO SEU NEGÓCIO

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3MfJMOS