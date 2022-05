Prefeitura de Guamaré e Sebrae/RN lançam o programa Cidade Empreendedora

Com foco no aprimoramento da gestão municipal e no desenvolvimento da economia local, tendo a administração publica como vetor do empreendedorismo, a prefeitura de Guamaré dará início ao programa Cidade Empreendedora.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Guamaré em parceria com o SEBRAE/RN que visa melhorar o ecossistema de negócios do município preparando os gestores públicos para serem agentes dessa transformação.

A solenidade de lançamento do projeto Cidade Empreendedora será realizado na próxima quarta-feira, 1º de junho de 2022, às 18h, no Centro de Convenções de Guamaré com o Seminário “Você é Importante para o desenvolvimento do Município” e a Palestra “A Mágica da Vida”.

O evento é aberto ao público e contará com a presença do prefeito Arthur Teixeira, secretários, vereadores, representantes do Sebrae/RN, comerciantes e empreendedores locais. Asscom/PMG