Prefeitura de Guamaré lança edital de processo seletivo para professores 2021

Prefeitura Municipal de Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte, faz saber que, para preenchimento de vagas dos profissionais do magistério, foi aberto edital n° 001/2021 de processo seletivo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Serão ofertados neste Processo Seletivo vagas e/ou cadastro reserva para professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental – anos iniciais e 1° segmento da EJA, Ensino Fundamental – anos finais e 2° segmento da EJA, e profissionais de arte, conforme especificado nos Anexos I e II, obedecendo aos requisitos exigidos neste edital.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas e confirmadas apenas via meio eletrônico (Internet), através do Site da Fundação de Apoio À Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico Do Rio Grande Do Norte – FUNCERN (www.funcern.br/concursos), no período estabelecido no Cronograma do Anexo VIII deste Edital.

No ato da inscrição online, após o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deve apensar toda a documentação necessária para avaliação, conforme especificado nos Anexos III e IV do Edital.

A documentação comprobatória para a Prova de Títulos (Formação Acadêmica e Experiência Profissional) que será usada para avaliação deverá estar em formato eletrônico (formato PDF), com o tamanho máximo de 2MB, cada arquivo, com número máximo de arquivos de acordo com as tabelas constantes nos Anexos III e IV do Edital e deve ser anexada em campo próprio no formulário eletrônico de inscrição no momento do preenchimento do mesmo.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 06 (seis) meses a contar da data de publicação da Homologação, podendo ser prorrogado por até igual período.

