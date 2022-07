Prefeitura de Guamaré lança programa “CONQUISTE” com cursos técnicos gratuitos pelo SENAI-RN

A solenidade de lançamento da 3ª edição do CONQUISTE – Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Profissional de Guamaré – aconteceu na noite desta quarta-feira (28), no Centro de Convenções de Guamaré. Nesta primeira fase, o foco é a primeira formação técnica, onde são ofertados cursos profissionalizantes gratuitos no município, com foco, na primeira fase, em 120 vagas para cursos técnicos de Automação, Eletrotécnica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, com carga horária de 1.400 a 1.620 horas. Um investimento médio de R$ 7.500 por aluno.

O programa será executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte (SENAI-RN), principal referência do SENAI no Brasil em educação profissional para as indústrias de energia e do gás.

O prefeito Arthur Teixeira destacou em sua fala sobre o esforço da gestão para realizar o programa. “Temos muitos sonhos para Guamaré/RN e alguns deles já estamos realizando. É um desafio gerenciar os recursos com a queda significativa da arrecadação. Mas os desafios não podem nos impedir de sonhar. Há décadas nossa cidade é povoada por visitantes que vêm trabalhar nas grandes empresas que aqui se instalam e a maior parte da nossa população não podia acessar essas vagas de emprego. Nosso propósito com esse programa é transformar a realidade das famílias formando mão de obra qualificada para ser absorvida por essas empresas”. O prefeito Arthur Teixeira, disse ainda que abriu diálogo com a empresa 3R Petroleum sobre o programa. “ A empresa demonstrou todo interesse em contratar os profissionais formados. Essa é uma oportunidade única. É uma alegria e um orgulho promover o maior programa de capacitação técnica profissional gratuito criado por uma Prefeitura no Rio Grande do Norte”, declarou o prefeito.

Os cursos escolhidos para o programa foram escolhidos a partir de pesquisa realizada pela prefeitura, junto à população do município, para identificar as áreas de qualificação que mais despertam interesse e demanda. “Este é um programa audacioso, que receberá investimento de aproximadamente R$ 2,02 milhões da Prefeitura, e que tem o objetivo de entregar mão de obra qualificada e aprimorada para o mercado de trabalho”, disse e secretário de Indústria e Comércio, Energia e Serviços Especiais, Raphael Olegário.

Inscrições:

As inscrições para a primeira etapa da 3ª edição do programa conquiste estão abertas até o dia 03 de agosto. Na primeira fase teremos em Baixa do Meio: os cursos de Eletromecânica (20 vagas) e Petróleo e Gás (20 vagas);

Em Guamaré: Eletrotécnica (40 vagas) e Automação Industrial(40 vagas);

Para participar dessa primeira fase do programa é preciso ser maior de 16 anos, cursar a partir do 2º ano do ensino médio, comprovar residência em Guamaré e não ter outro curso técnico do mesmo nível ou ensino superior.

Para se inscrever basta acessar: https://guamare.rn.gov.br/conquiste. As pessoas que se inscreverem passarão por um processo seletivo. Serão provas de português e matemática. O candidato vai receber no email a confirmação da inscrição e as informações sobre os horários e os locais de prova:

As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de agosto e no dia 11 de agosto divulgaremos o resultado do processo seletivo. As aulas já iniciam no dia 15 de agosto no CID – em Baixa do Meio e no CTG em Guamaré.

O PROGRAMA

Ao todo, 19 cursos foram selecionados para a iniciativa e vão ofertar mais de 1.200 vagas de capacitação, distribuídas em diferentes fases ao longo de dois anos de execução do programa.

Na primeira fase, serão realizados os cursos técnicos da programação.

As aulas serão ministradas pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) e pelo Centro de Educação e Tecnologias Ítalo Bologna (CETIB), do SENAI-RN, com início previsto na segunda quinzena de agosto.

Os outros 15 cursos contemplados no programa terão duração de 08 a 160 horas e receberão inscrições em prazo a ser divulgado pela prefeitura.

As áreas envolvidas vão desde Eletricista Industrial, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Soldador Elétrico Chaparia, Encanador e Assistente Administrativo, até segurança do trabalho (NR 10, NR 13 Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras, NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, NR 33 Espaços Confinados para Trabalhadores Autorizados e Vigias, NR 35 Trabalho em Altura, Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde – QSMS, Primeiros Socorros, Educação no Trânsito e GWO BST, um treinamento especializado em tornar o trabalho mais seguro dentro dos parques eólicos).