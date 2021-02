Prefeitura de Guamaré oferece exames para diagnósticos de alterações auditivas

Investir no diagnóstico precoce de doenças infecciosas ou congênitas em crianças recém-nascidas no Centro Especializado em Reabilitação (CER) é o objetivo da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, que oferta exame auditivo do Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (PEATE/BERA), para identificar se existe deficiência auditiva por meio dos exames audiometria tonal, logoaudiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas, e teste da orelhinha.

Todos os equipamentos são modernos e prontos para atender a população, e uma equipe multifuncional está de prontidão na unidade que é referência para a 3ª Região de Saúde do RN. Com agendamento, os exames são realizados de segunda a quinta-feira.

