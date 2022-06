Prefeitura de Guamaré paga 40% do décimo terceiro salário dos servidores

O equilíbrio das finanças públicas com o planejamento tem garantido benefícios aos servidores do município de Guamaré que recebem nesta quarta-feira, 15, 40% referente à primeira parcela do 13º salário, que por lei pode ser pago pelas prefeituras até o dia 30 de novembro.

Todos os servidores já podem sacar o vencimento do décimo terceiro nos bancos do Brasil e Caixa Econômica. Para o prefeito Arthur Teixeira, a antecipação de salários tem sido uma rotina na sua gestão, devido a um planejamento de gestão estratégico, onde o servidor público fica no elenco de prioridades.

Hoje está sendo injetados os recursos da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos da cidade de Guamaré, e isso impulsiona o comércio e o setor de serviços do município.