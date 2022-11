Prefeitura de Guamaré paga salário dos servidores nesta quarta-feira, 30

A Prefeitura Municipal de Guamaré realizou o pagamento dos salários dos servidores, nesta quarta-feira (30). A partir de hoje o pagamento passa a ser realizado por meio da Caixa Econômica Federal. A agência da Caixa, no município, abrirá excepcionalmente nesta quinta-feira (01), às 9h, para atender exclusivamente os servidores municipais.

Àqueles que ainda não realizaram a abertura da conta, poderão sacar o salário no caixa interno da agência, mediante apresentação dos documentos pessoais e agendar uma data para concluir o processo de regularização junto à nova instituição financeira responsável pela folha de pagamento municipal.

Os servidores que estão com a conta aberta e o cartão em mãos, podem também utilizar as Casas Lotéricas para saques e pagamentos.

A Prefeitura de Guamaré reforça o compromisso com todos os servidores municipais honrando o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado. Isso é respeito com o servidor público e gestão responsável dos recursos.

