Prefeitura de Guamaré paga salários dos servidores nesta sexta, dia 05.

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), autorizou desde as primeiras horas da tarde de hoje o pagamento dos salários de janeiro dos servidores.

Esse estilo de governar não é novidade para quem mora e reside na cidade. Somente em suas duas passagens à frente da Câmara Municipal, Eudes manteve o pagamento dos servidores, fornecedores e prestadores de serviços rigorosamente em dia. Fez uma gestão no poder legislativo diferenciada.

Com apenas 35 dias de governo, o prefeito já pagou a folha dos efetivos e cargos comissionados. E hoje, finalizou as demais folhas do município, e as OS das empresas que prestam serviços na cidade.

Um gestor que vem trabalhando em equipe, com os pés no chão e dentro das limitações orçamentárias do Município. Ouvindo e sendo ouvindo, analisando cada caso para governar melhor.

Sempre cauteloso com os gastos públicos e a fim de evitar um colapso e transtornos financeiros, o governo do prefeito Eudes Miranda, inicia o ano com muito trabalho e disposição de governar para todos.

(Visited 66 times, 66 visits today)