Prefeitura de Guamaré paga segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais

A Prefeitura de Guamaré pagou desde as primeiras horas da tarde de hoje (10), a segunda e última parcela do décimo terceiro aos seus servidores.

A previsão do pagamento seria no dia 20, no entanto, o governo do prefeito Adriano Diógenes, como já vem acontecendo durante todo o ano, honrou com suas obrigações pagando o 13° salário antecipado, dez dias antes do previsto.

A primeira parcela do benefício foi paga ainda no mês de junho passado.

A Prefeitura de Guamaré poderia honrar com a remuneração que, por lei, até o dia 30 de novembro.

Guamaré é um dos poucos municípios do Estado onde o vencimento caiu na conta do funcionalismo público em dia durante 2020 e, antecipado. Com o pagamento do décimo terceiro, foi aquecida a economia local.

O pagamento salarial em dia é uma das ações de valorização do funcionalismo municipal na gestão do prefeito Adriano Diógenes, e demonstra a seriedade em conduzir o dinheiro público, e o comprometimento com o funcionalismo e os servidores públicos.

