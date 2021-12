Prefeitura de Guamaré paga segunda parcela do 13º salário, e efetua pagamento antecipado do mês

Desde as primeiras horas do dia de hoje (23), que a Prefeitura de Guamaré, na gestão do prefeito Arthur Teixeira (PSB), está pagando a segunda parcela do 13º salário de todos os servidores, além do pagamento antecipado do mês de dezembro.

A primeira parcela do abono já tinha sido efetuada na gestão do ex-prefeito Eudes Miranda.

Guamaré é um dos poucos municípios do Estado onde o vencimento caiu na conta do funcionalismo público em dia, e, antecipado, aquecendo a economia local.

O pagamento salarial em dia é, e será uma das ações de valorização do funcionalismo municipal na gestão do novo prefeito.

Uma demonstração de seriedade em conduzir o dinheiro público, e o comprometimento com o funcionalismo e os servidores públicos.

Para os servidores, receber esses recursos dentro do mês trabalhado permitirá a quitação de eventuais dívidas ou a antecipação das compras do Natal, evitando a correria de última hora.