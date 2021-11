Prefeitura de Guamaré perfura poços artesianos para levar água a quem tem sede

Atenta a situação da falta de abastecimento de água potável em que vivem algumas comunidades rurais do município de Guamaré, que é de inteira responsabilidade do governo do estado através da Caern.

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e parceria com a FERTARN, tomou para si a responsabilidade de encontrar soluções na gestão do prefeito Eudes Miranda, e iniciou a perfuração de poços artesianos nas comunidades para levar água a quem tem sede, e quem tem sede tem pressa.

No conjunto Raimundo Avelino localizado próximo ao distrito de Baixa do Meio, com apenas 115 metros já perfurados jorrou água boa e de qualidade. O poço irá beneficiar cerca de 178 famílias que residem no local, proporcionando mais dignidade e saúde aqueles que residem no conjunto.

A Prefeitura vem realizando perfuração dos poços com recursos próprios para oferecer água potável aos moradores que residem nas comunidades rurais, para que cada cidadão tenham cidadania e melhores condições de vida para si e suas famílias.

O prefeito Eudes Miranda tem empregado todo o seu esforço em busca de soluções para amenizar o problema da falta de água no município, desde que assumiu a prefeitura em janeiro deste ano, e antes de entregar o bastão para o prefeito eleito Arthur Teixeira, ele deixa esse legado.

Eudes disse que “além da perfuração do poço no conjunto Pedro Avelino, as comunidades de Lagoa de Baixo, Lagoa Doce, Conjunto dos 120, Santa Maria 3, Santa Paz e Umarizeiro, serão também beneficiados com a perfuração de poço artesiano, para resolver o problema de água em cada localidade”, Comentou.

