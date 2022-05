Prefeitura promove ações de medicina preventiva na saúde da mulher

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da UBS Porte II, em Baixa do Meio, promoveu uma ação com as mamães que realizam pré-natal na unidade e são atendidas pelo Programa de Crescimento e Desenvolvimento (C&D).

Na ocasião foram realizados atendimentos odontológicos, médicos e de enfermagem. A programação contou ainda com a palestra da fisioterapeuta Yanka Miranda, orientando como fazer alongamentos para a melhoria da qualidade de vida e saúde durante a gestação.