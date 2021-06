Prefeitura de Guamaré promove ações na Semana do Meio Ambiente na comunidade de Santa Paz

Atividades de revitalização e limpeza, encontro de conscientização, empreendimentos integram a programação da Semana de Meio Ambiente que acontece durante o mês de junho, promovido pela a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Nesta quinta-feira (10), foi a vez da comunidade de Santa Paz, zona rural do município, receber a caravana com a equipe da secretaria de meio ambiente, que ainda contou com presença de vereadores e secretários do governo

Entre as ações, as famílias da comunidade foram beneficiadas com Parques Lineares e ações conscientizadoras, com objetivo de aprimorar a limpeza urbana e melhorar áreas verdes.

A Prefeitura de Guamaré tem trabalhado e feito investimento para preservar e cuidar do meio ambiente. Isto é mais cidadania para todos. Uma parceria que vem dando certo com a secretaria de meio ambiente, e serviços urbanos, e o departamento municipal de água e esgoto (DMAE).

(Visited 13 times, 13 visits today)