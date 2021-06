Prefeitura de Guamaré promove visita técnica nas trilhas do Cajueiro e do Bode

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo promoveu uma visita técnica, reunindo vereadores e representantes da prefeitura na Trilha do Cajueiro/Trilha do Bode.

A finalidade da programação foi levar as pessoas para conhecer um pouco mais sobre o Bioma-conjunto de vida vegetal e animal e a Caatinga, para que seja estendida esta visita em forma de Projeto Educacional para as escolas do município, e a comunidade como incentivo a preservação ambiental.