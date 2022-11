Prefeitura de Guamaré pública decreto de contenção de despesas no âmbito do município

Depois de se reunir com a assessoria jurídica, contábil, e todos os seus secretários de governo, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), procurou conscientizá-los da necessidade de um maior controle dos gastos devido à queda de arrecadação ocasionada pela desmobilização dos investimentos da Petrobras no âmbito deste Município e, a consequente, redução do percentual de participação deste Ente no rateio do ICMS.

O prefeito decidiu ser ainda mais enfático e baixou nesta quarta-feira (09) o Decreto Municipal 024/2022, implantando um programa de contenção de despesas, com o objetivo de equilibrar as contas públicas na execução orçamentária de 2023, e evitar a ocorrência de déficit financeiro e orçamentário no âmbito municipal.

Segundo o prefeito, existe a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento aos parâmetros fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso se faz imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando o funcionamento contínuo dos serviços essenciais.

Mais do que nunca, a ordem oficializada no decreto municipal é de apertar os cintos como pré-requisito essencial à sobrevivência da máquina pública.

Clique aqui e vaja na integra o Decreto Municipal 024/2022:

Decreto Municipal 024.2022 Racionalização de Gastos.