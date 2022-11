Prefeitura de Guamaré publica decreto que altera expediente nos dias de jogos da Seleção na Copa do Mundo

A Prefeitura Municipal de Guamaré publicou nesta terça-feira (22), decreto 025/2022 – no Diário Oficial dos Munícipios, que estabelece o expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, bem como dispõe sobre a compensação das horas não trabalhadas.

Considerando que algumas partidas coincidem com o período de funcionamento habitual dos serviços municipais, a gestão identificou a necessidade de adotar horários diferenciados para não prejudicar o atendimento à população.

Nos dias em que os jogos ocorrerem às 16h, o expediente será até ás 13h. Quando as partidas acontecerem às 13h será até ás 11h.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores de acordo com a legislação vigente. O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, que terão funcionamento normal.

As modificações no expediente mediante compensação são práticas adotadas por diversas esferas públicas. O servidor que não dispuser deste critério poderá compensar as horas até 30 de março de 2023.

Clique aqui e veja o Decreto 025/2022 na integra:

Decreto Municipal 025.2022 – Jogos da Copa – Guamaré