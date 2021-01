Prefeitura de Guamaré publica extrato de convênio para perfuração de poços artesianos

Como um dos últimos atos ainda como prefeito, Adriano Diógenes, assinou convênio com o município de Jandaíra para operação de sua perfuratriz, objetivando a perfuração de poços em toda comunidade rural, auxiliando a agricultura e diminuindo os danos causados pela falta de abastecimento de água no centro urbano e comunidades rurais de Guamaré.

Uma parceria construída com trabalho junto com a Prefeita Marina Dias, que foi sensível ao pleito de Adriano Diógenes, e concordaram em dividir a gestão de sua perfuratriz entre os dois municípios.

O atual prefeito Eudes Miranda, publicou nesta quarta-feira (06), o extrato de convênio 001/2021, pois ele entende também que é bom para as ambas às cidades, pois auxilia no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, trás economia para os dois municípios que juntos assumiram o custeio do equipamento, garantindo ganhos em escala na produção e na economia.

Desde então a prefeitura de Guamaré irá usar o equipamento tipo perfuratriz de poços artesianos para efetivação de ações de combate à seca e fomento ao desenvolvimento econômico e social. E mostra também o compromisso com a agricultura do município.

