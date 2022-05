Prefeitura de Guamaré reafirma apoio à APAC/Macau

O prefeito Arthur Teixeira recebeu na manhã desta quarta-feira (11), a visita da Desembargadora Maria Zeneide Bezerra para tratar sobre a Associação de Proteção e Assistência aos Apenados (APAC) que realiza um trabalho de ressocialização de apenados com repeito ao indivíduo e reintegração à sociedade.

A iniciativa partiu do Tribunal do Justiça do Rio Grande do Norte, que oferece todo o suporte técnico para a sua manutenção. Porém, a gestão é feita pela sociedade e parte do custeio é assegurado por meio de convênios com as prefeituras de Guamaré e Macau, além de doações. As informações foram repassadas pela coordenadora Executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN, Guiomar Veras de Oliveira.

Na ocasião a Desembargadora Zeneide reforçou a importância do apoio da prefeitura ao projeto. De acordo com os dados apresentados um recuperando da APAC Macau custa menos de R$ 800,00, enquanto no sistema tradicional esse valor ultrapassa R$ 2 mil. Além disso, o principal retorno para a sociedade é incalculável. Segundo dados do livro APAC: a face humana da prisão, enquanto no sistema prisional comum a média de reincidência é de 85%, nas APAC’s é de apenas 15%.

Secretários municipais e gestores da APAC Macau também participaram da reunião que aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Guamaré.