Prefeitura de Guamaré realiza a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (19), a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental.

O evento foi realizado no Centro de Convenções localizado na orla da praia Aratuá, e teve como tema principal “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela Defesa do Cuidado em Liberdade, Rumo a Avanços e Garantia dos Serviços da Atenção Psicossocial no SUS”.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Junior Kennek, destacou a importância da conferência, ele disse que, “este encontro é de grande importância para discussão do tema. Momento em que todos nós podemos avaliar as estratégias que vêm sendo aplicadas em relação à saúde mental no município, e promover os devidos ajustes e atualizações nos protocolos no intuito de oferecer um serviço ainda melhor a nossa população”. Comentou.

Além do secretário de saúde Dr. Kenned, participou também a secretária adjunta, Daniella Rocha, a vice-prefeita do município, Eliane Guedes, representado o prefeito Arthur Teixeira, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Michelle Bacurau, Francinete, que faz parte da comissão de saúde mental do estado, secretários de governo, vereadores, usuários que são acompanhados pelo serviço público, e servidores.

As palestrantes do encontro foram: Drª Micheline Dantas, que é médica do trabalho, a Psicóloga Drª Rafaela Romana, que é especialista em Saúde Mental e Saúde Coletiva, e a Neuropsicóloga, Drª Sol Luana Lopez.

O eixo principal de discussão será “Fortalecer e Garantir Políticas Públicas: O SUS, o Cuidado de Saúde Mental em Liberdade e o Respeito aos Direitos Humanos”, tema que também será abordado na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que será realizada no mês de novembro, em Brasília.

Além disso, durante o evento foram eleitos os delegados que irão participar da Conferência Estadual de Saúde Mental na cidade de João Câmara.

A Conferência Municipal de Saúde Mental configura-se como uma importante ferramenta de fortalecimento de políticas públicas, reunindo os diversos segmentos da sociedade e autoridades para debater temas relevantes para melhor preparar os nossos delegados que foram eleitos.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: