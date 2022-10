Prefeitura de Guamaré realiza abertura solene da X Semana do Bebê

A abertura Solene da X Semana do Bebê, aconteceu na noite desta quarta-feira (05), no Centro de Convenções de Guamaré. A Semana do Bebê é uma das estratégias de mobilização pela Primeira Infância mais bem sucedidas do Brasil. Seu principal objetivo é tornar o direito a sobrevivência e desenvolvimento de crianças de até seis anos de idade, prioridade absoluta na agenda dos municípios brasileiros. O evento contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da primeira dama e secretária adjunta da Saúde, Daniela Teixeira, da vice-prefeita, Eliane Guedes.

Durante a solenidade de abertura, foram realizadas apresentações do ballet Baby Class e da orquestra de violão pelas crianças do PROARTE, do coral das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e os adolescentes do NUCA com a peça: o mundo encantado da Semana do Bebê.

Em seu discurso, o prefeito Arthur Teixeira, parabenizou todas as pessoas envolvidas na organização e realização da Semana do Bebê. “O trabalho feito aqui vai impactar a vida das crianças e das famílias não apenas na primeira infância, os resultados dessa semana são colhidos ao longo da vida das nossas crianças. Fico muito feliz em ser partícipe desse trabalho. Muito melhor é termos o compromisso de transformar a vida dessas crianças e dessas famílias”, declara o prefeito. E encerra sua fala fazendo um pedido “que essa chama nunca se apague e que possamos construir juntos um futuro melhor para nossa Guamaré”, conclui.

A consultora para a primeira infância do Instituto da Infância (IFAN), Neilza Alves Buarque Costa, ministrou a palestra magna e destacou a criação de políticas pública para a primeira infância como prioridade na gestão. “Construir uma política pública na perspectiva de vida das nossas crianças é entender a primeira infância como alicerce para uma vida”, disse a palestrante.

A Semana do Bebê de Guamaré/RN se constitui num processo de planejamento integrado e intersetorial, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município, organizado pelo Articulador do Selo UNICEF (Edição 2021-2024) e pela Comissão Executiva da Semana do Bebê, este ano aprovada na Resolução Nº. 005/2022 do CMDCA e Portaria nº. 1.185/2022.

A intersetorialidade é a principal marca da sua metodologia; sendo os desafios da primeira infância tratados de forma coletiva, envolvendo a sociedade, a gestão pública, movimentos sociais e organizações em prol da primeira infância.

A programação segue até o dia 12 de outubro, com atividades diversas que abordam temas como: mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais. As ações são especialmente para a família, cuidadores, profissionais da área e toda a comunidade.

