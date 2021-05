Prefeitura de Guamaré realiza ação de limpeza no mangue do Conjunto Vila Maria

Um dos assuntos mais discutidos no mundo inteiro atualmente é a preservação do meio ambiente, em especial com a poluição ambiental. Preocupada com essa temática, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem realizando uma série de ações de limpeza e preservação no mangue do conjunto Vila Maria.

Equipes da secretaria coordenada pela secretária Silvone Almeida, esteve executando limpeza nas áreas do mangue, a fim de garantir a preservação deste eco sistema. A ação tem sido desenvolvida rotineiramente, além das campanhas educativas que estimulam a conscientização da população sobre a preservação e proteção do meio ambiente.

Lugar de lixo é no lixo. Proteja nossos ecossistemas, preserve o manguezal.

(Visited 4 times, 4 visits today)