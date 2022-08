Prefeitura de Guamaré realiza aula inaugural da 3ª edição do Programa Conquiste

Foi dada a largada para o início das turmas da 3ª edição do Programa Conquiste. Na noite da última segunda-feira (22), a Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, realizou a aula inaugural com os alunos aprovados no processo seletivo para os cursos técnicos em: Automação, Eletrotécnica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, com carga horária de 1.400 a 1.620 horas que serão ministrados pelo SENAI/RN.

Na ocasião, foram apresentadas orientações importantes sobre os cursos:formas de avaliação, metodologia de ensino e a entrega do material didático. O Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Raphael Olegário recepcionou os alunos com uma mensagem de motivação. “Hoje é apenas o início de uma longa jornada. Agarrem essa oportunidade, pois daqui a pouco vocês vão começar a colher os frutos da dedicação e do empenho de vocês”, enfatizou. O evento contou ainda com a presença dos vereadores Dedezinho, Carlos Câmara e Manu Nascimento.

As aulas serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira no CTG em Guamaré e no CID em Baixa do Meio. Nesta primeira fase são ofertadas turmas nos turnos vespertino (13:00 às 17:00) e noturno (18:00 às 22:00). Aprovação é por módulo, com a frequência mínima de 75% da carga horária de cada disciplina e nota mínima de 7,0 (pontos).

O PROGRAMA

Ao todo, 19 cursos foram selecionados para a iniciativa e vão ofertar mais de 1.200 vagas de capacitação, distribuídas em diferentes fases ao longo de dois anos de execução do programa.

Na primeira fase, serão realizados os cursos técnicos da programação. As aulas serão ministradas pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) e pelo Centro de Educação e Tecnologias Ítalo Bologna (CETIB), do SENAI-RN.

Os outros 15 cursos contemplados no programa terão duração de 08 a 160 horas e receberão inscrições em prazo a ser divulgado pela prefeitura.

As áreas envolvidas vão desde Eletricista Industrial, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Soldador Elétrico Chaparia, Encanador e Assistente Administrativo, até segurança do trabalho (NR 10, NR 13 Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras, NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, NR 33 Espaços Confinados para Trabalhadores Autorizados e Vigias, NR 35 Trabalho em Altura, Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde – QSMS, Primeiros Socorros, Educação no Trânsito e GWO BST, um treinamento especializado em tornar o trabalho mais seguro dentro dos parques eólicos).