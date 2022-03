Prefeitura de Guamaré realiza capacitação presencial para trabalhadores e conselheiros da Assistência Social do município

O evento é parte da formação continuada dos profissionais e consolida as políticas de Assistência Social do Município

Em busca de garantir os direitos de cidadania para toda a população de Guamaré e consolidar a rede municipal de proteção e promoção social, a Prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência social, realiza nos dias 16, 17 e 18 de março, no Centro de Convenções de Guamaré, mais uma etapa da formação continuada dos trabalhadores e conselheiros da Assistência Social – CAPACITA SUAS 2022. A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira que ressaltou o investimento da gestão na Assistência Social.

O evento promove aprimoramento e atualização dos conhecimentos teóricos e práticos, bem como a reflexão sobre a prática profissional no nível municipal, por meio de ferramentas funcionais e teóricas, afim de melhorar a prestação de serviços e a melhor aplicação dos recursos públicos. “O Capacita SUAS é uma ação permanente, apenas este ano já realizamos algumas formações virtuais e agora estamos realizando a primeira formação de forma presencial. Mas o trabalho segue ao longo do ano inteiro. Para oferecer um serviço melhor é fundamental o aprimoramento da equipe, estamos focados em reduzir os índices de vulnerabilidade social no nosso município”, destaca o secretário da Assistência Social, Fabrício Dantas.