Prefeitura de Guamaré realiza curso de atendimento pré-hospitalar e manejo de Paciente COVID

A Secretaria de Saúde de Guamaré comemorou o Dia Municipal do Condutor de Ambulância, celebrado em 03 de setembro, com mais uma ação, dentro do Projeto “Capacita Saúde”, envolvendo os condutores de ambulância e motoristas sanitaristas. O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal, com aulas teóricas e teve sequência na Orla da Praia Aratuá com as aulas práticas.

Para o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais: “O intuito da homenagem é lembrar a importância dos nossos condutores bem como capacitá-los para auxílio no enfrentamento da pandemia causada pela covid-19. Trabalhar com urgência e emergência é difícil, e são inúmeras as dificuldades enfrentadas no dia a dia para salvar vidas. Essa homenagem é mais do que justa, parabéns a todos pelo excelente trabalho”, disse.

A capacitação reforça o alerta quanto ao uso correto e consciente dos insumos de proteção individual, bem como o descarte apropriado desse material, tendo em vista o contexto da pandemia, sendo assim necessário o conhecimento em biossegurança para evitar a contaminação. O prefeito Eudes Miranda esteve presente no evento e parabenizou os participantes.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: