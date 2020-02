Prefeitura de Guamaré realiza Dia D da vacinação contra o sarampo

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 15, das 8h às 17h, o Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo com objetivo de imunizar a população susceptível ao vírus do sarampo, na faixa etária de 5 a 19 anos de idade. A vacina é a única prevenção contra essa doença.

A campanha nacional foi lançada pelo Ministério da Saúde, no dia 10 de fevereiro e se estende até o dia 13 de março. De acordo com o Ministério, nos últimos anos o sarampo atingiu milhares de brasileiros, levando dezenas à morte.

Etapas da campanha

Com o objetivo de interromper a transmissão do sarampo, eliminar a circulação do vírus e garantir cobertura vacinal, o Ministério da Saúde traçou uma estratégia nacional. As duas primeiras etapas já ocorreram em 2019, para crianças de seis meses até cinco anos de idade, e para a população de 20 a 29 anos.

Neste ano, serão três etapas

De 10 de fevereiro até 13 de março: público de 5 a 19 anos;

Entre junho e agosto: reforço para o público de 20 a 29 anos;

Em agosto: público de 30 a 59 anos de idade.

UNIDADES QUE PARTICIPAM DO DIA D:

UBS CENTRO

UBS VILA MARIA

UBS SALINA DA CRUZ

UBS BAIXA DO MEIO PORTE II

