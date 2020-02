Prefeitura de Guamaré realiza Encontro Pedagógico até esta quarta-feira

Para discutir uma nova proposta pedagógica para o ano letivo de 2020, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza até essa quarta-feira (05), o encontro pedagógico para a abertura do primeiro semestre letivo de 2020. “Organização do Trabalho Pedagógico para uma Educação Integral, Democrática e Inclusiva” é o tema do evento, que teve a palestra magna de abertura apresentada pelo conferencista Paulo Roberto. O palestrante desenvolve trabalhos no campo de gestão de pessoas e comportamento organizacional, entre outras áreas.

O evento reúne perto de 400 profissionais da rede municipal de educação, entre professores, supervisores, coordenadores e diretores de escolas, do ensino infantil a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo principal do encontro, realizado antes do início de cada semestre letivo, é discutir a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula, além de compartilhar conhecimento e fazer o planejamento para o início das aulas.

Para o Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar, o encontro pedagógico é um momento de reunir todos os profissionais da educação para avaliar e discutir o futuro da educação. “Nosso objetivo é avançar na qualidade no processo de ensino e aprendizagem do município”, destacou o secretário, anunciando novos projetos, a exemplo do monitoramento do ensino na rede pública municipal.

De acordo com a vice-prefeita Iracema Morais, que representou o prefeito Adriano Diógenes na abertura do encontro pedagógico, esse é o momento dos profissionais discutirem técnicas para atender bem a educação do município. “Precisamos de vocês para continuar avançando. Não parem de se qualificar, pois o mundo está avançando rápido e não podemos olhar pra trás, temos que focar no futuro. Quanto mais vocês se qualificarem, mais nossa sociedade vai melhorar”, definiu.

Também participaram da abertura do evento que aconteceu na quadra da Escola Maria Madalena, em Baixa do Meio, os vereadores Edinor Albuquerque e Lisete Negreiros. O secretário de Articulação Institucional, Rozendo Ferreira representou os colegas de equipe compondo a mesa de autoridades.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

