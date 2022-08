Prefeitura de Guamaré realiza formatura da primeira turma do projeto “Viver Melhor: Escola do Amanhã”

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Assistência Social a formatura da primeira turma do projeto “Viver Melhor: Escola do Amanhã”. Esta é a conclusão do trabalho iniciado em 2018, com a adesão do município ao programa. A solenidade de formatura da primeira turma aconteceu na noite da última quarta-feira (10), no Centro de Convenções de Guamaré e reuniu formandos, familiares, a vice-prefeita Eliane Guedes, secretários municipais e vereadores que prestigiaram o evento. Uma noite emocionante e uma festa de gala preparada com muito carinho para celebrar a conclusão desse pelo projeto de inclusão e valorização da pessoa idosa.

O evento foi um momento de grande emoção para todos, a coordenadora do projeto, Patrícia Lessa falou sobre a evolução dos formandos. “Parabéns aos idosos pela formatura. tenho certeza que esse é um primeiro passo, para um futuro no que se refere a aprendizagem e educação. E o secretário de Assistência Social, Fabrício Morais, destacou a atuação de todos que participaram direta e indiretamente para a conclusão desta primeira turma. “Esse é um trabalho muito significante que restaura e dá novo sentido à vidas dos nossos idosos. Um belo trabalho feito a muitas mãos”, declarou.

O projeto desenvolve um serviço voltado para o cuidado multidisciplinar com a pessoa idosa, entendendo as necessidades do cidadão como um todo, para que tenha uma vida de autonomia para lidar com situações do seu cotidiano, através da aprendizagem, com inclusão digital e alfabetização.

O “Viver Melhor: Escola do Amanhã” realiza atividades que objetivam o processo de envelhecimento ativo, autônomo e cidadão do público assistido. São atendidos idosos da sede do município, comunidades e moradores do distrito de Baixa do Meio.

Ao longo do processo foram realizadas oficinas de manuseio de celular, caixas eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos, que além de possibilitar maior qualidade de vida, também previnem as situações de violação de direitos causadas pelo abuso financeiro e pela violência patrimonial.