Prefeitura de Guamaré realiza Jornada Esportiva 2023

A Prefeitura Municipal de Guamaré por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, realizou no período de 11 a 14 de abril, a II Jornada Esportiva, proporcionando para os professores e amantes do esporte uma semana de capacitação e atualização dentro das temáticas do esporte, lazer e qualidade de vida com profissionais renomados na área.

O primeiro dia da jornada debateu o tema: A importância da atividade física no processo de envelhecimento com o Dr. Thiago Renee. A atividade física é fundamental em todas as fases da vida, mas sua importância se torna ainda mais evidente no processo de envelhecimento. A prática regular de exercícios físicos ajuda a prevenir diversas doenças e problemas de saúde comuns nessa fase, como a osteoporose, a hipertensão arterial e a diabetes.

Além disso, a atividade física contribui para a manutenção da autonomia e da independência dos idosos, permitindo que eles realizem suas atividades cotidianas com mais facilidade e segurança. Outro benefício importante é a melhora da qualidade de vida, pois a atividade física ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, além de aumentar a sensação de bem-estar e autoestima. Por isso, é essencial que os profissionais da saúde incentivem e orientem seus pacientes idosos a praticar atividades físicas adequadas às suas condições físicas e objetivos, garantindo assim uma vida mais saudável e feliz.

O segundo dia da jornada trabalhou a temática: “ Diálogos sobre a inclusão e possibilidades com o paradesporto”. O processo de inclusão em projetos esportivos e no ambiente escolar através de atividades lúdicas e com o paradesporto foi amplamente debatido pelos participantes. Atividades como realizar a condução de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, cegas e com baixa visão para a piscina; Atividades lúdicas para pessoas cadeirantes; O vôlei sentado como estratégia nas aulas de educação física; O Parabadminton como possibilidade no esporte inclusivo.

Fonte: Assecom/PMG