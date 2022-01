Prefeitura de Guamaré realiza manutenção em dessalinizador para melhorar abastecimento de água em Baixa do Meio

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou a manutenção e reparo no dessalinizador em Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, para melhorar o abastecimento de água na comunidade.

O objetivo da manutenção é para garantir o perfeito funcionamento dos três equipamentos em garantia da qualidade da água, em virtude da dificuldade hídrica enfrentada pela comunidade e circunvizinhas.

O secretário de agricultura, Francisco Enok, comentou o trabalho que está sendo realizado pela equipe técnica da empresa ACQUA VITAE. “O fornecimento de água é um direito básico pertencente ao todo cidadão, portanto, a empresa está realizando o trabalho de manutenção com trocas de peças, para melhorar o abastecimento de água em Baixa do Meio. Está tendo no momento uma vazão até então de 6 mil litros de água por hora, e com essa manutenção nos três desalinizadores passará a fornecer cerca de 18 mil litros por hora, melhorando o fornecimento para atender toda população”. Comentou.

A manutenção do desalinizador incluiu além da revisão geral, a troca das membranas, monômetro, carcaças dos filtros, instalação dos registros de inox, troca do medidor de vazão, e outras peças que são responsáveis pelo processo de tratamento.

Os vereadores José Silva (Dedezinho), e Tiago Luís, estiveram no local para acompanhar de perto o inicio dos trabalhos de manutenção nos equipamentos dos desalinizadores.

Os representantes do povo residem na própria comunidade, e sabem da importância e a necessidade de aumentar a oferta de água para população no distrito de Baixa do Meio.

A secretaria informou que a previsão de conclusão do trabalho de manutenção com troca de peças, está prevista até final da tarde desta quarta-feira (26).