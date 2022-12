Prefeitura de Guamaré realiza noite da Benção de Natal na praça de eventos do Vila Maria

Na noite da ultima quarta-feira (21), a Prefeitura de Guamaré realizou um ato ecumênico para celebrar o período natalino. A noite de bênçãos reuniu autoridades locais e a população guamareense na praça de eventos do Vila Maria. Após a palavra do Diácono João Eudes e o pastor Rienzi.

“O Natal é a celebração do nascimento de Cristo que veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Por isso, reconciliação é palavra chave para todos nós neste Natal. Que possamos aproveitar a lembrança do nascimento de Jesus para renovar nossa fé, nossa força e o nosso ânimo. E lembrar que sempre vale a pena lutar pelos sentimentos mais nobres: gratidão, lealdade, honra e amor ao próximo”, disse o prefeito Arthur Teixeira em sua mensagem de Boas Festas à população guamareense.

A programação do Natal deste ano contou com ações integradas de diversas secretarias. A Orquestra Filarmônica abriu a programação com um repertório especial de músicas natalinas, em seguida foram realizadas apresentações culturais, como o Coral de Idosos e o grupo de dança do ProArte.

A estrutura foi montada pela Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio das Secretarias de Turismo e Obras para a realização do evento tradicional da cidade. E as secretarias de Assistência Social e de Educação e Cultura serão responsáveis pelas apresentações culturais da noite. A praça de eventos do Vila Maria está toda iluminada com muitos elementos natalinos e a árvore de Natal, um belo espaço de lazer para a população que encanta crianças e adultos.