Prefeitura de Guamaré realiza oficina gratuita de fotografia e promove debates sobre Biodiversidade e Ecoturismo

A prefeitura municipal de Guamaré, por meio das secretarias municipais do Meio Ambiente e do Turismo em parceria com a ONG Save Brasil e com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN – IDEMA, realizam nos dias 13 e 14 o evento Biodiversidade e Ecoturismo em Guamaré, no Centro de Convenções. O objetivo é debater a biodiversidade da bacia potiguar e a conservação de habitats em uma proposta de ecoturismo.

No dia 12, a programação inicia com exposição de imagens com espécies ameaçadas de extinção, exibição de vídeos e uma mostra de animais taxidermizados realizada pelo Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental – CEMAM.

A exposição é livre para todos os públicos das 9h às 11h30. À tarde serão realizadas palestras com convidados da ONG Save Brasil e do IDEMA, encerrando com mesa de debates.

O prefeito Arthur Teixeira, secretários municipais e representantes do IDEMA, ONG Save Brasil, da empresa 3R Petroleum participam do debate. Os municípios integrantes da Instância de Governança Regional, Do Sertão para o Mar, também participam do evento.

A oficina “Fotografando aves com o celular” será realizada no dia 14. A capacitação será das 9h às 17h no Centro de Convenções Vicente Brito Miranda. A formação é gratuita, terá carga horária total de 12 horas, em formato híbrido, sendo 8h presenciais e 4 horas online, com direito a certificado e saída para observação de aves.

Acesse o formulário de inscrição e garanta sua vaga

https://forms.gle/umQevb2wDpiEAyjz5

A ONG Save Brasil atua há mais de 15 anos pela conservação das aves e dos ambientes, conectando as pessoas à natureza, desenvolvendo estratégias e ações sempre jogando junto, com o envolvimento das comunidades locais, pesquisadores e outras entidades. Hoje está em nove estados brasileiros, com programas de conservação da biodiversidade e de engajamento. Desde 2016, é reconhecida como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.