Prefeitura de Guamaré realiza serviços de recuperação de estradas vicinais

Para facilitar e garantir acesso e o deslocamento seguro dos moradores da comunidade de Lagoa Seca, zona rural do município, a prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, vem realizando uma série de investimentos na infraestrutura das comunidades e nos distritos.

O trabalho de recuperação das estradas é uma das metas do prefeito Eudes Miranda (MDB). As obras de recuperação continuam e têm a aprovação dos moradores das comunidades que se beneficiam com a melhoria nas condições de trafegabilidade.

Com a estrada melhor as famílias que residem no distrito de Lagoa Seca podem se deslocar até a sede do município com mais segurança. São 12 km de extensão até a chegar ao asfalto na comunidade de Ponta de Salina.

Embora seja uma ação contínua, o secretário de obras, Arthur Teixeira, afirmou que “este é um trabalho importante da prefeitura, que traz mais segurança às pessoas que utilizam a estrada vicinal diariamente, e transitam entre essa localidade e a sede em Guamaré, dando assim, mais conforto e agilidade na hora de se locomover, todas as comunidades serão atendidas obedecendo ao cronograma”. Concluiu.

