Prefeitura de Guamaré realiza sonho de regularização fundiária a 30 famílias do munícipio

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, entregou na manhã desta sexta-feira (08), títulos de legitimação fundiária para 30 famílias do município.

A ação faz parte da regularização de mais uma etapa do projeto de Regularização Fundiária do Rio Grande do Norte, executado por meio de uma parceira da Companhia Estadual de Habitação, Cehab, com a Fundação de Apoio ao IFRN, FUNCERN que ao todo irá entregar 25 mil títulos de regularização fundiária, percorrendo os 167 municípios do estado.

O objetivo do projeto é desburocratizar o processo de escrituração e regularizar imóveis, facilitando a titularização para as famílias carentes do município.

Na solenidade, o prefeito Arthur Teixeira (PSB), destacou a importância desse projeto para as famílias guamareenses que necessitam desses benefícios. “Os documentos de propriedade imobiliária garantem a segurança patrimonial. Essa ação é uma questão de cidadania, a entrega desses documentos é de grande importância para o município e paras famílias beneficiadas, que estão regularizando seus imóveis sem gastar nada”.

Além do prefeito Arthur Teixeira, também participou da solenidade o líder politico Hélio Willamy, atual secretário de articulação, o deputado estadual, Hermano Morais, vereadores, secretários de governo, representantes do governo estadual, beneficiários e a população em geral que prestigiou o evento.