Prefeitura de Guamaré realizará ações de educação ambiental em comemoração à Semana do Meio Ambiente

Com o tema “Transforme Lixo em Lixo” A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente desenvolve uma vasta programação por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente e Urbanismo, comemorado neste dia 5 de junho.

A programação conta com oficinas e brinquedos ecológicos, gincanas, entregas de brindes, sorteios, exposição e trilhas de manguezal na orla da praia aratuá.

Objetivo:

Comemorar o dia mundial do meio ambiente com o objetivo de conscientizar a população da importância de agir local para um resultado mundial. Estreitando as informações a respeito da responsabilidade do cidadão com o meio ambiente e interagindo assim de forma harmônica instituições públicas e privadas com os habitantes locais.

Programação:

01 de Junho – Limpeza dos manguezais

02 de Junho – Entrega de mudas no Assentamento Santa Paz

08 de Junho – Montagem do parque e funcional ecológico no Assentamento Santa Paz

09 de Junho – Entregado parque e funcional ecológico no Assentamento Santa Paz

11 de Junho – Trilha das gamboas – Exclusivo Vereadores

15 de Junho – Blitz educativa Ecológica

17 de Junho – Trilha do Cajueiro – Exclusivo Vereadores

18 de Junho – Ação educativa nas escolas – Fotos e Paisagismo

22 de Junho – Entrega das mudas no conjunto Nossa Senhora Aparecida

23 de Junho – Gincana de reciclagem de garrafa pet em Guamaré e Baixa do Meio

24 de Junho – Premiação da gincana

