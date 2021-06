Prefeitura de Guamaré recebeu 85 cestas básicas do programa RN Chega Junto no Combate à Fome

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o município de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, recebeu 85 cestas básicas, que serão entregues priorizando as famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, CRAS e CREAS, que não são beneficiárias do Bolsa Família.

O programa faz parte da ação “RN Chega Junto no Combate à Fome”, uma ação do governo do estadual para garantir a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social. A Defesa Civil do Estado e dos municípios é parceira da iniciativa.

