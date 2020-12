Prefeitura de Guamaré recupera poço de água parado desde 2008 na comunidade de Lagoa de Baixo

A Prefeitura de Guamaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, recuperou o poço que estava desativado, e substituiu à bomba submersa da comunidade rural de Lagoa de Baixo, que estava quebrada desde 2008.

Este poço de Lagoa de Baixo foi perfurado pela Petrobras no início dos anos 90, e doado à comunidade como estímulo aos agricultores através da agricultura familiar.

Atento aos anseios das famílias que residente no distrito, o prefeito Adriano Diógenes (MDB), respondeu prontamente o pedido dos moradores. Que solicitaram a recuperação do poço e uma bomba de captação d’água com maior capacidade para o abastecimento.

A Prefeitura de Guamaré, além de fazer a instalação da nova bomba, ainda substituiu toda tubulação, fez a outorga do poço junto aos Órgãos Estaduais, garantindo a participação do Programa Energia Verde da Cosern, que gera tarifas bem mais baratas ao homem do campo.

A outorga é feita junto ao IGARN – Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Sem ela, a Cosern não permite a instalação da tarifa verde, encarecendo muito o custo de produção dos agricultores.

Durante este período, o distrito vinha sendo abastecido por carros pipas, era uma sofrimento que não se media, mas isto é coisa do passado. Não foi uma simples troca de peça, mas foi colocado um equipamento novo, e com maior capacidade de bombeamento.

Uso como empréstimo as palavras de Seu Chico Panema, quando se trata do governo de Adriano Diógenes. “Onde existe uma vontade, existe um caminho.”. O trabalho de recuperação, e a instalação da nova bomba possibilita que o poço tenha água suficiente para atender a comunidade que cresceu muito nos últimos 12 anos.

(Visited 5 times, 5 visits today)