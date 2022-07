Prefeitura de Guamaré reforça a importância do recadastramento dos servidores

Tendo em vista a pretensão da gestão municipal de implantar os planos de cargos e salários dos servidores públicos deste Município, a Prefeitura de Guamaré convoca todos os servidores para recadastramento.

O período para o recadastramento iniciou na última sexta (15) e segue até o dia 30 de julho de 2022, sendo obrigatório para todos os servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão (exceto secretários e secretários adjuntos), e contratos por tempo determinado (incluindo servidores oriundos de processos seletivos). No primeiro fim de semana ultrapassou o número de mil servidores recadastrados.

O recadastramento é realizado exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site da prefeitura. A convocação foi oficializada com a publicação do Decreto Nº 013/2022, no Diário Oficial dos Municípios, no dia 14 de julho de 2022. Essa é a primeira etapa para o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais.

É importante ressaltar que é indispensável o preenchimento de todos os campos obrigatórios, dispostos no formulário eletrônico, com a inclusão da fotografia do servidor, para que o recadastramento seja efetivado. A não realização implicará em abertura de processo administrativo e a possível suspensão dos vencimentos até a regularização do cadastro.