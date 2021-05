Prefeitura de Guamaré renova convênio com APAC investindo na recuperação de apenados

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, recebeu representantes da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Macau. Na oportunidade, foi discutida a parceria institucional, entre o município e a entidade, além da renovação do convênio com o município, que deverá ocorrer ainda neste primeiro semestre.

A APAC Macau foi inaugurada em novembro de 2010 para abrigar condenados ao regime fechado e ao semiaberto.

A iniciativa partiu do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que oferece todo o suporte técnico para a sua manutenção. Porém, a gestão é feita pela sociedade e parte do custeio é assegurada por meio de convênios com as prefeituras de Macau e de Guamaré, além de doações.

Atualmente, a APAC Macau, acolhe 16 recuperandos, sendo três do município de Guamaré. As APACs funcionam sob a coordenação executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN.

(Visited 1 times, 1 visits today)