Prefeitura de Guamaré renova frota da Guarda Municipal com economia para o município

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes entregou nesta quinta-feira, 19, três novas viaturas para o sistema de segurança do município. Com objetivo de economizar recursos públicos, que seriam empregados na manutenção de veículos da frota própria, a prestação do serviço acontecerá por meio de locação, assegurada por pregão eletrônico, ocorrido no mês de setembro.

Todo o custo com a manutenção das novas viaturas ocorrerá por conta do prestador de serviço de locação. Duas caminhonetes serão destinadas para o uso exclusivo da Guarda Municipal e a terceira ficará à disposição da Secretaria Municipal de Segurança. O Secretário Municipal de Segurança, João Batista Júnior, destacou a sensibilidade do prefeito Adriano Diógenes com o setor e anunciou novas melhorias, que segundo elencou, estão garantidas pelo executivo, incluindo a construção de uma base para a Guarda Municipal.

Além da presença do prefeito Adriano Diógenes, a solenidade de entrega das três novas viaturas à Secretaria de Segurança Pública, foi prestigiada pela vice-prefeita Iracema Morais, vereador Edinor Albuquerque e pelo Secretário Adjunto de Segurança, Felinto Teixeira. O evento também registrou as presenças de secretários e assessores do município, representantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Junta Militar e das Polícias Civil e Militar.

