Prefeitura de Guamaré viabiliza instalações da agroindústria de queijo e polpa de frutas

O ano de 2019 foi de muito trabalho para a Prefeitura de Guamaré no desenvolvimento rural e os resultados começam a chegar aos moradores das comunidades e assentamentos do INCRA. O município viabiliza junto com agricultores familiares futuras instalações da agroindústria de queijo artesanal, polpa de frutas e entreposto de ovos.

Para acelerar esses e outros projetos, o prefeito Adriano Diógenes vem oferecendo condições de trabalho a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que conta com o apoio técnico da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do RN-FETARN e ainda com a parceria institucional com vários órgãos do Governo Estadual.

Juntas, as equipes das Secretarias de Obras e de Desenvolvimento Rural já viabilizaram a aprovação da planta da Agroindústria de polpa de frutas, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA e foi feita a locação de um terreno para futuras instalações da agroindústria de queijo artesanal e entreposto de ovo. O projeto está agora na fase aprovação das plantas e do terreno pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN-IDIARN.

“Não paramos por ai, continuamos realizando a orientação às famílias que moram nos assentamentos e esta semana entregamos mais processos protocolados no INCRA para realizar a atualização cadastral”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

