Prefeitura de Macau continua plano de entrega de prédios alugados

Ao menos mais dois espaços públicos estão sendo realocados no intuito de cortar o desembolso com contratos para acolher setores da Prefeitura de Macau, no setor de saúde pública.

A economia em quatro anos será de R$ 321.600 reais com aluguéis, somente com essa mudança.

Nesta terça-feira, 12, foi anunciada a devolução do Hotel Souza Center, que estava ocupado com a sede da Secretaria de Saúde e do prédio que abriga a Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, na rua São Vicente.

A Secretaria de Saúde passa a funcionar no anexo a Maternidade José Varela e a estrutura da CAF será acomodada no Hospital Antônio Ferraz.

As mudanças refletem o compromisso do prefeito José Antônio Menezes com o equilíbrio das contas públicas que estão no vermelho. Asscom/PMM

