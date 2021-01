Prefeitura de Macau paga folha de janeiro com 1/3 de férias dos professores e mais de R$ 3 milhões circulam no comércio

O mais importante compromisso de campanha do médico e Prefeito de Macau, José Antônio Menezes foi cumprido no primeiro mês do seu terceiro mandato, no Poder Executivo.

A partir deste dia 29 de janeiro, os servidores do município voltam a receber seus vencimentos em dia.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com a medida administrativa, foi injetado hoje na economia do município, mais de R$ 3 milhões e trezentos mil reais.

Os recursos foram usados para quitar a folha de janeiro, mais o 1/3 de férias dos professores do município.

“O maior patrimônio de uma cidade são as pessoas. Temos um respeito enorme com os servidores e estes terão de nosso governo a certeza que podem trabalhar tranquilos, que vão receber seus salários no final do mês”, declarou o prefeito José Antônio Menezes.

Ainda neste mês de janeiro, a Prefeitura de Macau desembolsou perto de R$ 2 milhões para pagar salários atrasados do ano de 2020, para servidores efetivos e aposentados.

MacauPrev

Com já apresentado em reunião com a presença do prefeito José Antônio Menezes e dirigentes sindicais, os vencimentos dos aposentados serão pagos a cada dia 10 do mês subsequente. Asscom/PMM.

