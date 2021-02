Prefeitura de Macau quita 13º salário atrasado de 2020 nesta quinta-feira

Tradicionalmente, o pagamento do 13º salário dos servidores públicos é concluído até 30 de dezembro. No município de Macau, essa prática foi diferente e o abono natalino dos funcionários efetivos da prefeitura, referente ao ano de 2020, foi pago nesta quinta-feira, 11, já na gestão do médico José Antônio Menezes.

A atual administração já havia quitado a folha do mês de novembro de 2020, que também ficou atrasada e o 13º dos profissionais da educação, que recebem proventos com complementação de verba do Fundeb. A Secretaria Municipal de Administração, informa que agora só ficou em aberto, parte da folha de dezembro do servidor efetivo.

O prefeito José Antônio Menezes vem administrando o município salineiro com medidas austeras, visando a readequação das despesas a realidade das receitas. O pagamento em dia do servidor público efetivo e aposentado é uma prioridade da gestão municipal.

