Prefeitura de Macau realiza mais de 70 ultrassonografias e avança para zerar fila

A Secretaria Municipal de Saúde em Macau realizou 74 (setenta e quatro) ultrassonografias, com procedimentos de ultrassons de abdômen total, mamário, de tireóide, transvaginal e obstétricos. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 22, no Complexo Educacional Padre João Penha Filho.

Além de ultrassonografia, o momento foi importante para gestantes que passaram por testagem de hepatite e sífilis. Para realizar estes exames, a Secretaria de Saúde elaborou estratégias para cumprir o distanciamento social, higienização das mãos e atendeu os demais protocolos contra COVID-19.

O município visa realizar esses exames quinzenalmente, com o intuito de diminuir a grande demanda encontrada pela nova gestão, no que se refere a exames especializados.

O exame de ultrassonografia é importante no acompanhamento do pré-natal para as gestantes, sendo também um procedimento necessário para a conclusão do diagnóstico de algumas doenças.

