Prefeitura de Pendências anuncia Processo Seletivo com 40 vagas

A Prefeitura de Pendências anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação temporária de profissionais da área da educação.

Conforme a publicação do certame, esta Seleção busca preencher 40 vagas para os cargos de: professor de educação infantil (15); professor de ensino fundamental – anos iniciais e 1º segmento da EJA (10); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – língua portuguesa (2); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – educação física (2); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – matemática (3); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – ciências (3); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – história (1); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – geografia (1); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – arte (1); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – língua inglesa (1); professor de ensino fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA – ensino religioso (1).

Requisitos e remuneração

Para concorrer a uma das vagas ofertadas, é necessário que os candidatos possuam escolaridade de nível superior, com licenciatura plena na área em que pretendem lecionar. Aos profissionais contratados, o salário a ser recebido corresponde ao valor de R$ 1.500,00, e a jornada de trabalho semanal para o exercício de suas funções será de 30 horas.

Como participar

Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 8 a 18 de março de 2021, exclusivamente via internet, no site da Funcern, mediante o pagamento de R$ 50,00 de taxa de participação.

A seleção dos candidatos inscritos será realizada em uma única etapa de caráter classificatório, sendo ela prova de títulos, no qual serão avaliadas a formação acadêmica e experiência profissional.

Prazo de vigência

De acordo com o edital de abertura, o prazo de validade deste Processo Seletivo será de dez meses contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

