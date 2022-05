Prefeitura de Upamema anuncia processo seletivo com 09 vagas e salários de até R$ 12 mil

No estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Upanema anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher nove vagas por tempo determinado, além de formação de cadastro reserva, para a equipe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com profissionais em níveis médio e superior.

De acordo com o Edital, há oportunidade para os cargos de: Médico Psiquiatra (1); Enfermeiro (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); e Técnico de Enfermagem (4).

Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia entre R$ 1.500,00 a R$ 12.000,00.

Os interessados podem se inscrever de forma presencial, no período 10 e 11 de maio de 2022, das 8h às 12h, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Francisco Bezerra, número 11, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise de experiência profissional e de títulos; e entrevista técnica e comportamental.

O Processo Seletivo terá validade de dois anos a contar da data de homologação do resultado final, no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período. (PCI CONCURSOS).