Prefeitura distribui 18 toneladas de sementes de milho aos agricultores do município

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, continua com a distribuição de sementes aos agricultores do município. A entrega segue conforme cadastramento e cronograma feito pela secretaria.

A abertura do programa corte de terra e distribuição de sementes aconteceu na ultima sexta-feira (11), com a presença do prefeito Arthur Teixeira, vereadores, secretários de governo e os agricultores na comunidade de Santa Maria III.

Estão sendo distribuídas 18 mil kg de sementes, sendo 4 mil kg feijão, 7 mil kg sorgo, e 7 mil kg de milho. Todos os agricultores do município estão sendo contemplados.

O secretário de agricultura do município, Francisco Enok, com a equipe técnica da secretaria está acompanhando as entregas feitas em cada comunidade. Sendo que cada família será contemplada com 4 kg de feijão, 15 kg de milho e 15 kg de sorgo.

Os locais que estão sendo contemplados com a entrega de sementes são: Santa Maria III, Santa Paz, Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Encruzilhada, fazenda Umarizeiro de Baixo e de Cima, Maringar, Betânia I e II, fazendo Nova, Morro do Judas, Quilombo, Lagoa Doce, Mangue Seco I e II dentre outros.

A prefeitura trabalha para garantir ao pequeno agricultor uma fonte de emprego, e aumento da renda com a agricultura familiar, melhorando assim a economia do município.