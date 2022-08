Prefeitura divulga locais para a troca e recebimento dos novos Cartões do “Programa Renda Cidadã”

A Prefeitura de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social comunica a todas as famílias beneficiarias do Programa Renda Cidadã, que em virtude de uma nova empresa estar gerenciando o referido programa, a partir deste mês de agosto, será necessária a troca de cartões de acordo com o cronograma abaixo.

LOCALIDADE

Dia 22/08 a 23/08 ás 07:30 até as 12:00 – 14:00 ás 17:00

Guamaré (centro)

Conjunto Vila Maria

Conjunto Paulo Bento

Local de troca: Centro de convenções (antigo clube na praia Aratuá)

LOCALIDADE

24/08 ás ás 07:30 até as 12:00 – 14:00 ás 17:00

Salina da Cruz

Conjunto 120

Ponta de Salina

Morro do Judas

Quilombo

Local de troca: Ginásio de Esportes de Salina da Cruz

LOCALIDADE

25/08 ás ás 07:30 até as 12:00 – 14:00 ás 17:00

– Assentamento Lagoa de Baixo

Mangue Seco I e II

Lagoa Doce

Amaro

Local de troca: Ginásio de Esportes de Salina da Cruz

LOCALIDADE

25/08 ás 07:30 até as 12:00 – 14:00 ás 17:00

Lagoa Seca

Local de troca: Igreja Católica

Documentação necessária

RG, CPF, CADASTRO ÚNICO ATUALIZADO, NIS, CARTÃO DO RENDA (que estava sendo utilizado), COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTÃO DO AUXÍLIO BRASIL OU BOLSA FAMÍLIA, CARTÃO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS, GESTANTES E IDOSOS, DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E FOLHA V7 DO CADÚNICO.

ATENÇÃO

A troca só será realizada ao titular do programa.