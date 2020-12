Prefeitura do Natal cancela eventos de fim de ano, carnaval e proíbe aglomeração na cidade

A Prefeitura de Natal cancelou a edição deste ano do Natal em Natal, o réveillon com a tradicional queima de fogos na orla urbana e o Carnaval 2021 na capital potiguar.

As decisões foram publicadas em decreto em uma edição extra do Diário Oficial do Município na noite de sexta-feira (4).

O decreto proíbe ainda atividades que propiciem reunião de grandes grupos de pessoas em áreas públicas e também suspende festas, shows e eventos comerciais com mais de 50 pessoas.

“Precisamos reforçar as medidas restritivas neste momento, devido à elevada propagação do vírus em nossa cidade”, disse o prefeito Álvaro Dias. As medidas foram tomadas como forma de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

