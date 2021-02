Prefeitura e PM consolidam parceria para reforma do destacamento policial

Fortalecendo a parceria entre a Prefeitura Municipal de Guamaré e a Polícia Militar da 1ª CIPM, o prefeito Eudes Miranda (MDB), autorizou a secretaria de obras, a fazer todo levantamento do destacamento policial da cidade para iniciar a reforma e ampliação do prédio, consolidando e fortalecendo a parceria entre o órgão publico com a PM.

Na tarde desta quinta-feira (18), o secretário de obras, Arthur Teixeira, acompanhado do secretário de segurança, Alan Paulista, visitaram o destacamento policial. Eles foram recebidos pelo o Sargento PM Jhonny Cruff, oportunidade que foi mostrado às instalações e esclareceu a necessidade de reparo.

O secretário de obras, Arthur Teixeira, destacou a sua admiração pelo papel da instituição e a importância de manter um diálogo próximo, colocando a gestão do prefeito Eudes a disposição da segurança pública. “Iremos cair em campo para atender em tempo, e melhorar as condições de trabalho dos PMs. Com certeza a obra irá possibilitar um ambiente salubre e espaço confortável para a desenvoltura do trabalho dos agentes de segurança”. Disse.

Em sua fala o comandante da PMJhonny Cruff ressaltou que: “Nós agradecemos antecipadamente a prefeitura de Guamaré, na pessoa do prefeito Eudes por proporcionar instalações adequadas ao destacamento da Policial Militar, que consequentemente terá mais condições de prestar e desenvolver o serviço de Segurança Pública com mais qualidade, tanto para a sede da cidade quanto para aos distritos do município”. Comentou

Por sua vez, o secretário de segurança, Alan Paulista disse que “o destacamento policial encontrava-se em estado precário, coloca em risco as pessoas que aqui trabalha, mas com a obra de reforma e ampliação em parceria com a prefeitura, os policiais irão ganhar um espaço de descanso melhor para as horas, e o que depender da secretaria de segurança e do governo do prefeito Eudes Miranda, para melhorar as condições de trabalho dos agentes, e conseguintemente oferecer mais segurança a população pode contar com a gestão que governa para todos”. Disse.

(Visited 27 times, 27 visits today)